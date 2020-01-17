Молодой парень, пропавший в Казани в конце декабря, найден мертвым

Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил о гибели парня, которого искали с 30 декабря.

Когда 19-летний молодой человек пропал, у него с собой был только рюкзак, с конца прошлого года он не выходил на связь. Сегодня, 17 января, в группе поискового отряда появилось сообщение о том, что пропавший найден, он погиб. Обстоятельств и места пропажи и гибели "Лиза Алерт" не уточняет.

Напомним, что вчера появилась информация еще об одном мужчине, который пропал в Зеленодольске 1 января. Он мог нуждаться в медицинской помощи, сообщалось в ориентировке. 35-летнего пропавшего также нашли погибшим.