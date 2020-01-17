«У нас стали мягкими кости»: казанский ортопед назвал причины частых травм

Бытует мнение, что зимой повышается травматизм. Люди винят во всем гололед на тротуарах и на проезжей части.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с травматологом-ортопедом Городской клинической больницы №7 Ильдаром Галиевичем Бородкиным и узнал, действительно ли в зимнее время люди чаще получают травмы, как нужно питаться, чтобы укрепить кости, что нужно делать, чтобы снизить риск получения травм.

- Какие травмы люди получают зимой чаще всего?

- Сейчас поступают пациенты с различными травмами. Определенная категория пациентов в любое время года поступает из-за ДТП, из-за падений с высоты. Чаще всего зимой люди получают ушибы, растяжения, вывихи и переломы.

Существуют такие повреждения позвоночника, которые люди не замечают. Потом обращаются в клинику, делают снимки, обнаруживается перелом, а человек не помнит, когда он получил эту травму. Перелом позвоночника не так опасен, если не осложнен. Если есть осложнения, поврежден спинной мозг, человек не сможет не заметить такую травму. Со временем все переломы срастаются. Но задача травматологов — не срастить быстро перелом, а сделать так, чтобы кость срослась правильно, чтобы не было в дальнейшем ограничений функций и других проблем.

"Сломанный телефон, потраченное время, упущенная выгода — все это становится неважным, когда человек попадает в больницу"

- Какие повреждения самые опасные?

- Травмы головы и осложненные травмы грудной клетки являются самыми опасными.

Когда случается серьезная травма, человек понимает, что самое ценное у нас — это здоровье. Сломанный телефон, потраченное время, упущенная выгода — все это становится неважным, когда человек попадает в больницу.

- Сколько времени ваши пациенты проводят в больнице?

- В день мы проводим по 12-15 операций. В больнице пациенты проводят в среднем 10 дней. Поступление, подготовка к операции. Чтобы прооперировать пациента, человеку нужно провести наркоз, а для этого нужны анализы. На это уходит некоторое время.

- Можно ли сказать, что зима — это главный сезон травм?

- Нет, у нас летом то же самое происходит, очень редко бывает, что лежит человек 70. Летом люди травмируются на дачах, занимаясь ремонтом, на отдыхе.

У нас очень большая нагрузка, мы отработали все новогодние праздники практически без выходных. Выходили в свои выходные дни, чтобы оперировать. К концу праздников мы всех, кто поступил на праздниках, выписали. Сейчас опять 95 человек лечится — больше, чем должно быть.

- Встречались ли в эту новогоднюю ночь необычные случаи?

- Пациентов было много, но экстраординарных случаев не было.

"У ветеранов кости крепче, чем у молодых. Питание тогда было скудное, но настоящее"

- Если пожилые люди чаще всего ломают шейку бедра и лучевые кости, то где и какие травмы получают молодые люди?

- Обычные падения, катания с горок. Недавно молодая девушка каталась на ватрушке и получила перелом костей таза.

Перелом таза сопровождается большой кровопотерей, гематома может достигать до полутора литров, но ее не видно. Мы таких пациентов обследуем в противошоковой комнате при помощи рентгена и аппаратов для ревматологов. Иногда требуется фиксация. Сейчас несколько последних лет у нас проводятся операции по открытому синтезу костей таза. Иногда бывают случаи, когда можно вылечить перелом костей таза, обойдясь двумя сантиметровыми разрезами.

Ватрушка не имеет предполагаемую траекторию движения, ей невозможно управлять, поэтому и случаются травмы. Ломают позвоночники, ноги, руки. Молодые парни ломали бедра, катаясь на ватрушках.

Фото: ProKazan.ru

- Почему люди сейчас так часто травмируются?

- Теряют бдительность. Я смотрю, как люди переходят дороги, у всех в руках телефоны, все идут в наушниках. И мы сами стали слишком мягкими, слишком городскими. У нас стали мягкие кости. Мы перестали питаться нормальной едой. Отмечу, что у ветеранов кости крепче, чем у молодых. Питание тогда было скудное, но настоящее.

- Как порекомендуете питаться, чтобы укрепить кости?

- Нужно есть пищу без химии. В магазинах вижу много людей, которые читают состав продуктов. Это радует. Раньше брали то, что подешевле и более разрекламированное. Любые молочные продукты я бы порекомендовал употреблять. А женщинам после 40 нужно проверять плотность костей.

Вообще, если у человека нет хронических заболеваний, он не должен себе ничего ломать.

"Можно всю жизнь винить городские службы, дворников. Не нужно перекладывать ответственность за себя на кого-то"

- Как правильно падать?

- Нужно стараться не падать. Но при падении необходимо сгруппироваться — это уменьшит силу удара, надо постараться присесть - это уменьшит высоту падения. Нельзя раскидывать руки в разные стороны, падать на руку, вся нагрузка тогда придется на конечность, и она сломается. Нежелательно падать на спину, потому что велика вероятность удариться затылком. Безопаснее упасть на бок, слегка согнув ноги.

- Общие рекомендации: как не получить травму?

- Обезопасить полностью себя от травм невозможно. Но можно уменьшить риски.

Бдительность. Самоконтроль. Правильно питаться. Меньше ходить в темное время суток. Пересмотреть отношение к обуви. Пересмотреть маршруты движения. Нужно выбирать наиболее очищенные ото льда улицы. Можно всю жизнь винить городские службы, дворников, не нужно перекладывать ответственность за себя на кого-то.

- Что делать, если травмировались?

- Оценить характер повреждений, набрать 103 или 112, сообщить о происшествии. Вам дадут рекомендацию, куда нужно обратиться, потому что не в каждой больнице есть отделение травматологии.