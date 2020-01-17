Между Казанью и Екатеринбургом будет курсировать новый поезд

Дополнительный поезд между Казанью и Екатеринбургом начнет курсировать с конца января. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Новый поезд №239/240 сообщением будет ходить через день. Отправление из Екатеринбурга по четным числам в 18:32 (здесь и далее время местное); период курсирования – с 24 января по 24 мая и с 18 сентября по 12 декабря 2020 года. Обратно из Казани поезд будет отправляться по нечетным числам в 15:13; период курсирования – с 25 января по 25 мая и с 19 сентября по 13 декабря 2020 года.

Состав будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов, также в поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, отмечают в пресс-службе.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Продажи билетов уже открыты, стоимость места в купе начинается от 2121 рубля, в плацкарте - от 1181 рубля. Есть вагоны, в которых можно провозить животных, практически во всх вагонах, согласно приложению, есть биотуалеты и кондиционеры.