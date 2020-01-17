В Казани установлен температурный рекорд

В четверг, 16 января, в Казани был установлен температурный рекорд, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Температура воздуха днем на метеостанции Казани составила +2,3 градуса, на авиационной станции Казань-Сокол зафиксировано 2,6 градуса тепла.

Предыдущий абсолютный максимум температуры был зафиксирован в этот день пять лет назад – в 2015 году было 2 градуса тепла.

Сегодня синоптики прогнозируют в Казани пасмурную погоду, днем возможен небольшой снег. Температура воздуха составит 0…+2 градуса.