12 января состоялся «Beauty Round» - этап 22-го Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан – 2020». В нём принимают участие девушки, которые вошли в предварительный состав финалисток.

В этом году свой талант и фигуру продемонстрировали не только девушки из Казани, но и из республики. За право стать финалисткой конкурса соревновались 20 претенденток из Казани, Альметьевска, Зеленодольска, Новошешминска.

Девушки соревновались в трёх конкурсах: «Визитка», «Купальник» и «Творческий номер». Это дополнительный шанс войти в окончательный состав финалисток.

Первый выход - «Визитка»

Девушки представлялись и рассказывали о себе: чем увлекаются, где учатся, кем мечтают стать.

Второй конкурс - «Творческий номер»

Девушки демонстрировали свои способности и таланты.

Третий выход - «Дефиле в купальниках»

Оценивалась фигура и грация конкурсанток.

Девушек для сцены подготовили мастера-визажисты студии «Vesta Makeup».

В конкурсе Beauty Round были определены победительницы в номинациях «Мисс Талант» и «Мисс Бикини». В номинации «Мисс Талант» победительницей была признана Ольга Акчурина (20 лет). В номинации «Мисс Бикини» победительницей стала Ания Газизова (23 года).

На сайте www.misstatarstan.ru размещены фотографии девушек и открыто голосование. Нужно отправить СМС на номер 5544 с кодовым словом «мисс» и номером участницы. По голосованию будет определена победительница в номинации «Мисс Зрительские симпатии».

18 января присоединятся полуфиналистки, которые не участвовали в «Beauty Round» и начнется подготовка к финальному шоу.

Финал XXII Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан – 2020» состоится 24 января 2020 г. в КРК «Пирамида», в котором на сцену выйдут 30 красавиц.

Жюри конкурса: