12 января состоялся «Beauty Round» - этап 22-го Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан – 2020». В нём принимают участие девушки, которые вошли в предварительный состав финалисток.
В этом году свой талант и фигуру продемонстрировали не только девушки из Казани, но и из республики. За право стать финалисткой конкурса соревновались 20 претенденток из Казани, Альметьевска, Зеленодольска, Новошешминска.
Девушки соревновались в трёх конкурсах: «Визитка», «Купальник» и «Творческий номер». Это дополнительный шанс войти в окончательный состав финалисток.
Первый выход - «Визитка»
Девушки представлялись и рассказывали о себе: чем увлекаются, где учатся, кем мечтают стать.
Второй конкурс - «Творческий номер»
Девушки демонстрировали свои способности и таланты.
Третий выход - «Дефиле в купальниках»
Оценивалась фигура и грация конкурсанток.
Девушек для сцены подготовили мастера-визажисты студии «Vesta Makeup».
В конкурсе Beauty Round были определены победительницы в номинациях «Мисс Талант» и «Мисс Бикини». В номинации «Мисс Талант» победительницей была признана Ольга Акчурина (20 лет). В номинации «Мисс Бикини» победительницей стала Ания Газизова (23 года).
На сайте www.misstatarstan.ru размещены фотографии девушек и открыто голосование. Нужно отправить СМС на номер 5544 с кодовым словом «мисс» и номером участницы. По голосованию будет определена победительница в номинации «Мисс Зрительские симпатии».
18 января присоединятся полуфиналистки, которые не участвовали в «Beauty Round» и начнется подготовка к финальному шоу.
Финал XXII Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан – 2020» состоится 24 января 2020 г. в КРК «Пирамида», в котором на сцену выйдут 30 красавиц.
Жюри конкурса:
- Начальник Управления культуры Исполнительного комитета г. Казань - Азат Абзалов
- Генеральный директор предприятия «Алмаз VIP» - Андрей Волчков
- Менеджер направления «Аква фитнеса» сети клубов «Планета Фитнес» Республики Татарстан, основатель бегового клуба «Time to run» - Андрей Ермин
- Руководитель Студии профессионального роста специалистов салонов красоты, представитель группы компаний «Кредо» - Ирина Николаевская
- Основатель Клиника эстетической медицины и косметологии «Medical Planet» - Ирина Моисеева
- Основатель, директор свадебного салона «Romantic Lux» - Юлия Гавриленко
- Директор по развитию Казанского филиала «Вода «Сестрица» - Юлиана Петрова
- Фотограф. Основатель продакшн-студии «Видимый свет» - Тимур Шайхутдинов
- Директор филиала «Выбери Радио» в г. Казань - Артем Климчак
- Руководитель отдела видеопроизводства акционерного общества «Татмедиа». Комментатор матчей хоккейного клуба «Ак Барс» - Илья Тагиров
- Председатель правления Ассоциации предприятий бытового обслуживания Республики Татарстан - Ильдар Гайсин
- Дизайнер одежды, лауреат и дипломант российских и международных конкурсов модельеров одежды, официальный дизайнер конкурса «Мисс Татарстан» - Султан Салиев
- Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Директор по развитию региональной молодежной общественной организации Республики Татарстан - Айдар Гайнутдинов
- Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, Президент организации «Мисс Татарстан» - Изольда Сахарова
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