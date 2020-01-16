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Рустам Минниханов останется председателем Совета Ассоциации инновационных регионов

Cегодня, 19:17 12 0 Автор: prokazan.ru

В Москве прошло ежегодное общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), его провел президент РТ Рустам Минниханов.

АИРР, которая празднует в этом году 10-летие, зарекомендовала себя в качестве эффективной площадки, где поднимаются актуальные вопросы инновационного развития регионов, подчеркнул Минниханов. Участники мероприятия обсудили ряд вопросов деятельности Ассоциации, подвели итоги работы за 2019 год и утвердили календарный план работы на текущий год. Также единогласным решением участников Президент Татарстана Рустам Минниханов был переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России, сообщают в пресс-службе президента РТ.

Напомним, что целью Ассоциации является содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста регионов. Сейчас в нее входят 16 регионов, Татарстан вошел в АИРР одним из первых.

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