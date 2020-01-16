Водителя автобуса в Казани оштрафовали за курение в кабине и разговоры по сотовому

В Казани после жалобы пассажирки наказан водитель автобуса: он разговаривал по мобильному телефону во время движения и курил. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Как пояснил Темляков, поступила жалоба от жительницы города по имени Мария. Она сообщила, что в автобусе №89 водитель за рулем разговаривает по телефону и курит в кабине во время рейса. Пассажирка отметила, что у ее ребенка аллергия.

Данный факт подтвердился, водитель установлен. Руководство предприятия объявило водителю выговор, отметил Сергей Темляков. Если факт повторится, то водителя лишат премии.

Напомним, что ранее Ассоциации АТП РТ обратилась в Госавтоинспекцию республики с просьбой пересмотреть местные нормы.