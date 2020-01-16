В России уровень младенческой смерти достиг исторического минимума

Уровень младенческой смертности в стране достиг исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию вчера, 15 января.

"Этот показатель у нас лучше, чем даже в ряде европейских стран. Прекрасно осведомлён о том, что общество во многих развитых государствах весьма критически оценивает состояние своих национальных систем здравоохранения, но и вы тоже многие об этом знаете. Вообще почти в каждой стране, не почти, в каждой стране граждане критикуют свою систему здравоохранения, как бы она ни смотрелась отсюда, от нас, хорошо выстроенной" - отметил глава государства.

Также Путин сообщил, что впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года – на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат работы системы здравоохранения, а также социальных и экономических изменений в стране, считает президент.

Отметим, что ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане к концу 2019 года должна была составить 74,6 лет, а одной из задач Минздрава республики было снижение младенческой смертности на 4%. За первый квартал прошлого года эта цифра составляла 4,21 на 1000 родившихся.