Житель Казани заплатит миллион за ущерб, который нанес почве

Ущерб на сумму более миллиона рублей нанесла мусорная свалка почве в Советском районе Казани. По данным Минэкологии РТ, такую сумму придется выплатить гражданину, который эту свалку организовал.

Напомним, данную свалку отходов сотрудники Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили в ходе рейда. В отношении физического лица был составлен протокол, материалы дела переданы в суд. Судебная инстанция обязала нарушителя выплатить ущерб, причиненный почве.