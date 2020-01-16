На борьбу с бедностью в Татарстане направят более полумиллиарда рублей

В Республике Татарстан на решение проблемы бедности в этом году планируется направить 635,5 млн рублей, пишет "Татар-информ" со ссылкой на руководителя пресс-службы Президента РТ Лилию Галимову.

Известно, что часть этих денег используют для заключения социальных контрактов с жителями республики. В частности, таким образом из бедности планируется вывести более 5 тысяч человек, в том числе переобучить 193 человека, трудоустроить 941 человека, обеспечить оборудованием для открытия собственного дела 123 человека.

По словам Галимовой, 3,9 тыс. жителей Татарстана также получат финансовую помощь для покрытия дефицита доходов семьи, где проживают 5 и более детей.