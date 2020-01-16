Приговор по делу о жестоком убийстве супружеской пары в Татарстане вступил в силу

Судебная коллегия по уголовным делам оставила без изменений приговор двум жителя Башкортостана, жестоко расправившимся с семейной парой в Бавлинском районе Татарстана.

Двое мужчин временно проживали в селе Новые Чути, они решили украсть автомобиль хозяина дома, когда домовладельцы уснут. Незадолго до этого один из мужчин поругался с хозяином жилья и решил убить его – своему подельнику о жестоких планах он сообщать не стал.

В ночь на 17 апреля 2016 года пьяный мужчина с топором напал на спящего хозяина и нанес ему не менее шести ударов. После этого он расправился с его супругой – нанес ей не менее 16 ударов топором и пять ударов ножом в шею и грудь. От полученных ранений оба скончались на месте.

Мужчины скрылись на похищенном автомобиле и уехали в Башкирию, там они продали иномарку, а деньги разделили. В суде оба полностью признали свою вину. Гособвинение по делу о громком убийстве поддержал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Убийца получил 20,5 лет в колонии строгого режима, его подельник – 2,5 года условно.