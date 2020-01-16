Приставы заплатят туристке из Казани за сорванный отдых в Китае

В Промышленном районе Оренбурга закончилось рассмотрения иска жительницы Казани к Федеральной службе судебных приставов. Женщина требовала возместить ей сорванную по вине приставов поездку в Китай.

В 2018 году женщину не допустили к вылету из страны, объяснив это запретом судебных приставов. В аэропорту выяснилось, что бывший супруг женщины объявил ее в розыск, поэтому выезд из России для нее закрыли. Между тем, туристка не была в курсе, что ее разыскивают.

За испорченный отдых она требовала 100 тысяч рублей морального ущерба и 40 тысяч компенсации турагентству за сорвавшуюся поездку. Суд установил, что путешествие сорвалось по вине оренбургского пристава, который вовремя не подал необходимые документы о снятии запрета на выезд из страны. Суд удовлетворил требования женщины частично, в ее пользу было взыскано 24 тысячи рублей, сообщает 56orb.ru.