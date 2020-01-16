Рустам Минниханов прокомментировал отставку правительства России

Президент Татарстана прокомментировал отставку правительства России, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в Москву. Напомним, накануне, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе ушло в отставку.

Минниханов отметил, что правительство всегда работало в интересах страны и регионов и отметил, что никаких претензий к работе кабинета министров у него нет.

«Я очень доволен работой Правительства, никаких претензий у меня к ним нет. У меня есть претензии к себе. Мы сами не дорабатываем. У нас у всех есть свои преимущества и недостатки. Что касается нового состава Кабинета Министров, то мы будем работать с теми, кого определит руководство страны», - цитирует президента пресс-служба казанского кремля.

Глава республики также отдельно поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева: «Я ни разу от него не слышал отказа, у нас не было каких-то недопониманий».