«Вы — лидеры во всех показателях»: Колобков высказался о работе Министерства спорта РТ

14 января в Казани состоялось расширенное заседание коллегии Министерства спорта РТ, в ходе которого были подведены итоги работы ведомства в 2019 году и озвучены приоритетные задачи на 2020 год.

Какие спортивные мероприятия пройдут в Казани в 2020-ом году, в чем успели отличиться татарстанские спортсмены, как будут поощрять молодых тренеров, какие новые объекты будут открыты в столице - в материале ProKazan.ru.

В мероприятии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, министр спорта России Павел Колобков, министр спорта РТ Владимир Леонов и другие.

С основным докладом выступил министр спорта РТ Владимир Леонов.

"Мы провели отличный спортивный сезон и двигаемся вперед!"

Министр спорта РТ заявил, что 2019 год был богат на спортивные события и принес множество побед. В прошлом году в республике было проведено 24 международных соревнования, 98 чемпионатов, первенств и Кубков России и более 800 спортивных мероприятий республиканского уровня. Процент вовлечения граждан в занятия спортом достиг 49,5%.

"Мы только начинаем новый спортивный год, но он уже ознаменован рядом значимых спортивных побед"

Сборная РТ лидирует в общем зачете среди субъектов РФ на прошедшем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Заинске;

4 татарстанских спортсмена принимают участие в зимних юношеских Олимпийских Играх в Лозанне;

Фигуристка из Татарстана Диана Мухаметзянова в парном катании с Ильей Мироновым стали серебряными призерами юношеских Олиспийских игр;

Татарстанская сноубордистка Милена Быкова стала бронзовым призером на этапе кубка Мира в Швейцарии;

Команда "Камаз-Мастер" лидирует в борьбе за очередной титул в ралли Дакар.

"Основным спортивным мероприятием года станут Игры стран СНГ"

В августе этого года в Казани состоятся Игры стран содружества независимых государств. В них примут участие более 3000 спортсменов и официальных лиц. Помимо России участниками мероприятия станут Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Соревнования пройдут по 21 виду спорта – баскетбол, бокс, волейбол (пляжный), настольный теннис, художественная гимнастика, водное поло, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, самбо, фехтование, футбол (мини-футбол), борьба на поясах и "корэш", карате, танцевальный спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, тайский бокс, шахматы.

Летом в Казани в поддержку молодежных видов спорта, таких как BMX фристайл, скейтбординг, серфинг, скалолазание, баскетбол, карате, гольф, бейсбол и брейкинг проведут фестиваль уличных видов спорта.

"В 2020 году планируется построить 85 универсальных спортивных площадок, 6 блочных модульных лыжных баз и 1 крытый футбольный манеж с мини-футбольным полем"

Продолжает реализовываться программа по строительству универсальных спортивных площадок по месту жительства и учебы, дающая мощный импульс для развития массового физкультурно-оздоровительного движения.

"С 2020 года будет выплачиваться единовременная денежная выплата в сумме 20 тыс. рублей молодым специалистам, приходящим на работу по специальности в спортивные школы"

В 2020 году планируется проводить работу по привлечению молодых тренеров к работе по специальности при помощи дополнительных денежных выплат, планируется организовать новые рабочие места для инструкторов-методистов по месту жительства, планируется также увеличить стипендии спортсменам за спортивные достижения. Размер ежемесячных стипендий по неолимпийским дисциплинам олимпийских видов спорта вырастет до 50% от утвержденных стипендий, а стипендия за высокие спортивные достижения, показанные на Первенстве России, Спартакиаде молодежи России и Первенстве России, Спартакиаде учащихся России увеличится в 1,2 раза.

Возрастут и нормы расходов на командирование и участие спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях.

В штатах муниципальных образований откроют должности инструкторов-методистов по месту жительства. Запланированы 104 инструкторские ставки.

На заседании директор кластера спортивной индустрии "Новый спорт" Вадим Янгиров представил частные и государственно-частные инициативы, существующие в спортивной индустрии республики.

"Рядом с Дворцом водных видов спорта предлагается размещение спортивного парка"

Была отмечена серия спортивных соревнований Timerman, основанная на государственно-частном партнерстве. Проведение Timerman позволило привлечь более 30 тыс. туристов и спортсменов с вкладом в экономику Татарстана порядка 200 млн. рублей.

На берегу реки Казанки планируется создать спортивный кластер. Рядом с Дворцом водных видов спорта предлагается размещение спортивного парка, где расположатся центр пляжных видов спорта, центр фигурного катания, обсуждается размещение базы парусного спорта. Планируется создание беговых дорожек и строительство вышки для хайдайвинга. Данный проект уже имеет заинтересованных инвесторов.

О развитии водных видов спорта в Республике Татарстан рассказал президент Федерации прыжков в воду России, Федерации синхронного плавания России, Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Он поблагодарил президента Рустама Минниханова за поддержку водных видов спорта и назвал Татарстан главным регионом России в данной сфере.

"Сейчас Татарстан проводит детский турнир по прыжкам в воду, где все расходы берет на себя принимающая сторона".

Власенко отметил детский турнир по прыжкам в воду и турнир по синхронному плаванию на призы пятикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, проводящиеся в республике.

Министр спорта России Павел Колобков начал свое выступление с заявления о том, что ему всегда очень приятно посещать Казань:

"К вам всегда очень приятно приезжать. Чувствую себя здесь не просто, как дома, а дома".

"Вы — лидеры во всех показателях"

В ходе коллегии он высоко оценил работу Министерства спорта РТ и президента Татарстана:

"Ваш пример — пример системного, эффективного взаимодействия между Министерством спорта РФ и региональным Министерством. Практически 10 лет назад Татарстан выбрал для себя спорт, как некий приоритет в государственной, региональной политике. Вы — лидеры во всех показателях".

Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил министра спорта России за высокую оценку работы Министерства спорта Татарстана и добавил, что результаты этой работы можно проследить по количеству человек, пришедших к спорту:

"Полтора миллиона человек занимаются спортом. Задача - довести до 2 миллионов. Если президент страны поставил нам задачу — довести до 78 лет продолжительность жизни, значит человек должен вести активный образ жизни. Мы должны все вести здоровый образ жизни. Мы должны создать условия для нормальной жизнедеятельности людей, инфраструктуру. 11 тысяч спортивных объектов! Работа идет и дальше".

Президент заявил, что благодаря международным спортивным мероприятиям о Казани узнал весь мир:

"Кто нас знал до этого (до Универсиады)? Сегодня нас все знают!"

Заседание коллегии завершилось вручением государственных и ведомственных наград. В качестве поощрений выдавались сертификаты на строительство спортивных площадок.