Владимир Путин анонсировал проект "Доступный интернет". Тезисы прозвучали сегодня, 15 января, в ходе оглашения послания президента к Федеральному собранию.

Россия - страна, в которой есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые сервисы, отметил он. В связи с этим Путин высказал предложение создать бесплатный доступ к социально значимым российским ресурсам по всей стране.

"В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи - за интернет-трафик. Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан. Создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, реализации социальных и культурных проектов. И, конечно, это новые возможности для участия людей в жизни страны" - подчеркнул президент.

Владимир Путин в своей речи отметил значимость каждой созидательной инициативы граждан, общественных объединений и НКО, их стремление внести вклад в развитие России.