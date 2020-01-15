Пропавших школьниц из Чувашии нашли на вокзале в Казани

Двух 13-летних девочек из Чувашии обнаружили спящими на вокзале в Казани. Накануне мамы подружек заявили о пропаже дочерей в МВД республики.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники полиции организовали розыск, в ходе которого было установлено, что пропавшие девочки находятся в столице Татарстана, их нашли на железнодорожном вокзале. Девочки пояснили, что в это день прогуляли уроки и на электричке поехали в Казань,чтобы посмотреть достопримечательности. Они планировали вернуться вечером, однако пропустили электричку, а единственный сотовый к тому времени разрядился. На вокзале школьницы решили дождаться утренней электрички, чтобы вернуться домой.

Сейчас с ними и их родителями работают сотрудники по делам несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что школьниц поставят на профилактический учет.