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PROKAKAZAN.ru
"Днём - работа, вечером - песни у костра": почему казанский стройотряд называют сектой
ССО "Север". Часть 1
Наверняка, на улицах Казани вы не раз замечали толпу веселых ребят в синих куртках. Их можно встретить на улице Баумана, в парке Горького, а также у ЖД вокзала. Они поют песни, улыбаются и смеются.
Сегодня мы расскажем вам кто такие казанские "северяне" и что такое стройотрядовское счастье.
Что такое "Север"?
Целина, 1995 год.
Это студенческий строительный отряд на базе КАИ. Каждый год бойцы отряда выезжают на целину. ( Целина - слабоосвоенная но плодородно-богатая земельная почва).

Стройотряд существует с 1968 года. До 90-х годов "Север" поддерживался государством, но после распада СССР в институте не стало источников поддержки. "Север" стал самостоятельной структурой, существующий только за счет энтузиазма своих бойцов.

интересный факт
Жизнь отряда не ограничивается работой на целине. У "Севера" каждый месяц проходят разнообразные мероприятия: концерты, фестивали, спевки, встречи, благотворительные акции.
Как попадают в отряд
В течение года бойцы отряда прошлых лет проводят агитационные собрания в ВУЗах Казани: в КАИ, КФУ и др. На собраниях ребятам рассказывают о традициях отряда, работе на целине и стройотрядовской жизни, знакомят с командиром и комиссаром.

Вообще, отбор проходит в три этапа: первый - собрание, о котором сказано выше. На нём кандидату нужно заполнить анкету.
Второй этап проходит весной: отряд вместе с кандидатами выезжает на агитационный сбор в лагерь КАИ - "Икар". Там ребятам устраивают различные конкурсы, с помощью которых оценивают физическую подготовку человека и его способность работать в команде.
И заключительный этап отбора – личное общение с командиром отряда (собеседование).
Из 100 человек в отряд попадают только 20-30. Как правило, люди сами себя «отбрасывают»: не приходят на последнее агитационное собрание, пропускают этап собеседования и т.п.

В начале июля кандидаты отправляются в составе отряда в районы заполярья или Тюменской области (точное местоположение, как правило известно за месяц до отъезда). Там они работают в течение 2 месяцев.
Оплата труда проходит официально. За всё время бойцы могут заработать от 90 000 рублей. Зарплата зависит от выполненного объема. Но свой минимум каждый точно получит.
интересный факт
У бойцов отряда есть звания:
«кандидаты» – те, кто пытается попасть в отряд;
«зелень» – новички, первый раз в отряде (звание "зелени" боец получает по приезду с целины);
«молодые» – те, кто в отряде во второй раз;
«старики» – бойцы, побывавшие на целине 3 и более раз;
«динозавры» – «старики», которые ездили давно;
«камикадзе» – те, кто остается работать на целине и в сентябре.

А также у "Севера" есть собственные песни, которые бойцы исполняют на спевках и мероприятиях.
Журналистка Prokazan.ru Ольга Глинских пообщалась с бойцом отряда и узнала немного больше о жизни "северян".
необычная ситуация
Булат Шарифуллин попал в отряд не сразу. Каждый год помимо основного списка кандидатов, составляется список запасных бойцов. И если человек из основного состава по каким-то причинам не может поехать с отрядом, берут человека из "запаски".
Именно так и произошло в 2016 году: один из основных кандидатов не смог поехать на Север и вместо него взяли Булата.
«Четыре раза отъездил и ни о чём не пожалел: завел друзей, с которыми мы близки по сей день, приобрел опыт работы в сфере строительства и прокладки кабелей» - утверждает Булат.
оля
Сложно ли работать на целине?
булат
Физическая работа - вообще дело нелегкое. К тому же в районе Севера довольно специфические погодные условия. Именно поэтому отбор в отряд проходит в несколько этапов и выбираются морально и физически сильные люди.
Вообще на целине очень отчетливо раскрывается истинный характер человека. Когда ты промок, устал, а до конца рабочего дня ещё несколько часов, ты по-началу начинаешь тосковать и грустить.
Но после рабочего дня у тебя открывается второе дыхание. Ведь каждый день тебя ждёт вечерняя отрядная романтика: песни у костра под гитару, игры и душевные разговоры. А когда целина подходит к концу даже не хочется возвращаться домой. Ты настолько привыкаешь к северской романтике и таким уже родным ребятам, что по приезду в Казань вы как бешенные ждёте встреч, спевок и мероприятий.
оля
В отряд могут попасть только парни?
булат
Нет, конечно. "Север" всегда рад, когда на собрания приходят представительницы прекрасного пола. На целине работа найдется для всех.
Раньше вообще были популярны всесоюзные стройки. Это когда есть один общий объект, например космодром «Восточный». И на лето туда приезжают стройотряды со всей страны: из Казани, Екатеринбурга, Перми и др. Там идёт общая стройка, где отряды из разных городов знакомятся друг с другом. Там "Север" и познакомился с женским отрядом из Томска - «Ритмом".Дружба была настолько крепка, что после целины отряды ездили друг к другу в гости.

На протяжении тех лет, что существовал отряд «Ритм» было сыграно более 60 свадеб между "ритмичками" и "северянами".
оля
Кто такие командир и комиссар отряда? Зачем они нужны?
булат
Командир - это самый главный человек отряда, который полностью контролирует приезд/отъезд отряда, жизнь на Севере, физическое и моральное здоровье отряда.
Комиссар, в свою очередь, отвечает за настроение, в его обязанности входит: организация мероприятий как на Севере, так и в Казани. Комиссар, если можно так сказать, "зажигалочка" отряда, душа компании.
Для того чтобы стать командиром или комиссаром отряда, достаточно съездить на целину один раз.
Главное условие чтобы стать командиром: ответственность, умение общаться с людьми, инициативность.
А чтобы стать комиссаром нужно быть активным и позитивным. Вот ты сидишь в пятницу вечером уставший после работы, заходишь в чат «Северка» и видишь комиссар пишет: "а пошлите в Парк Горького покатаемся на ватрушках. Сбор в 18:00!". И тут же откликаются ребята,собирается компания и вот мы уже поем отрядные песни, вспоминаем целину .
"Север" - это семья, здесь тебе не дадут остаться одному и всегда поддержат в сложной ситуации. Бывают случаи, когда бойцы отряда приходят на наши "движухи" вместе с друзьями, которые о нас до этого даже не слышали. Некоторые так и попадают к нам в секту.
оля
Почему секта?
булат
Секта – в хорошем смысле этого слова. У нас нет какой-то жесткой идеологии. Есть лишь четкие правила: не бросать бойца в беде, если "косячит" кто-то один, за это отвечают все. Мы не держим за это обиды друг на друга, всегда разговариваем и обсуждаем проблемы.

Главная цель отряда – помочь человеку раскрыть свои способности. У нас даже в группе вк написано «Север – раскрой себя». Приходили бойцы, которые ни разу не держав гитару в руках, с легкостью овладевали музыкальным инструментом. Мы все по-немногу учим друг-друга и помогаем развивать таланты. Также в отряде неоднократно у людей открывались писательские таланты. Есть несколько хороших песен, написанных бойцами 30 лет назад, которые мы исполняем до сих пор.
оля
"Север" живет только за счет инициативы бойцов. Не боишься ли ты, что когда-нибудь отряд прекратит своё существование?
булат
Я думаю, что отряд будет жить.
Понятно, что поколения меняются и сейчас люди уже не с такой охотностью, как 50 лет назад, рвутся к физическому труду. Выезжают в основном те, кто хочет доказать прежде всего самому себе, что он сможет прожить 2 месяца на Севере и при этом заработать. Да, конечно, в городе тоже можно заработать эти деньги. Но тут ещё немаловажный фактор, что проезд и проживание на целине полностью оплачивает отряд. А по прибытию в город ты получаешь заработанные деньги полностью.
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