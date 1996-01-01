В течение года бойцы отряда прошлых лет проводят агитационные собрания в ВУЗах Казани: в КАИ, КФУ и др. На собраниях ребятам рассказывают о традициях отряда, работе на целине и стройотрядовской жизни, знакомят с командиром и комиссаром.
Вообще, отбор проходит в три этапа: первый - собрание, о котором сказано выше. На нём кандидату нужно заполнить анкету.
Второй этап проходит весной: отряд вместе с кандидатами выезжает на агитационный сбор в лагерь КАИ - "Икар". Там ребятам устраивают различные конкурсы, с помощью которых оценивают физическую подготовку человека и его способность работать в команде.
И заключительный этап отбора – личное общение с командиром отряда (собеседование).
Из 100 человек в отряд попадают только 20-30. Как правило, люди сами себя «отбрасывают»: не приходят на последнее агитационное собрание, пропускают этап собеседования и т.п.
В начале июля кандидаты отправляются в составе отряда в районы заполярья или Тюменской области (точное местоположение, как правило известно за месяц до отъезда). Там они работают в течение 2 месяцев.
Оплата труда проходит официально. За всё время бойцы могут заработать от 90 000 рублей. Зарплата зависит от выполненного объема. Но свой минимум каждый точно получит.