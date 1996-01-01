булат

Командир - это самый главный человек отряда, который полностью контролирует приезд/отъезд отряда, жизнь на Севере, физическое и моральное здоровье отряда.

Комиссар, в свою очередь, отвечает за настроение, в его обязанности входит: организация мероприятий как на Севере, так и в Казани. Комиссар, если можно так сказать, "зажигалочка" отряда, душа компании.

Для того чтобы стать командиром или комиссаром отряда, достаточно съездить на целину один раз.

Главное условие чтобы стать командиром: ответственность, умение общаться с людьми, инициативность.

А чтобы стать комиссаром нужно быть активным и позитивным. Вот ты сидишь в пятницу вечером уставший после работы, заходишь в чат «Северка» и видишь комиссар пишет: "а пошлите в Парк Горького покатаемся на ватрушках. Сбор в 18:00!". И тут же откликаются ребята,собирается компания и вот мы уже поем отрядные песни, вспоминаем целину .

"Север" - это семья, здесь тебе не дадут остаться одному и всегда поддержат в сложной ситуации. Бывают случаи, когда бойцы отряда приходят на наши "движухи" вместе с друзьями, которые о нас до этого даже не слышали. Некоторые так и попадают к нам в секту.