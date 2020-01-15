Казанцы могут проголосовать за лучшее новогоднее оформление туристического объекта в городе

На портале мэрии Казани запущено голосование за лучшее оформление туристического объекта города к новогодним праздникам. Участниками стали 50 предприятий и организаций, а одна из номинаций конкурса - выбор горожан.

Наибольшее число участников конкурса - это гостиничные комплексы, кафе и рестораны города, также заявки оставили музей-заповедник "Казанский кремль", аэропорт, Кремлевская набережная, "Метроэлектротранс", музей чак-чака и комплекс "Туган авалым".

Голосование продлится до 2 февраля, победителям номинаций вручат призы и дипломы мэра города.