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Новости Казани и РТ

19:33, сегодня
«Требую компенсацию в 600 тысяч»: жительница Казани сломала руку на Московском рынке
20:48, сегодня
Татарстан подписал соглашение с федеральным оператором по обращению с токсичными отходами
19:39, сегодня
Житель Казани пожаловался в прокуратуру на типографию
18:52, сегодня
Масштабный сбой «ВКонтакте» затронул и жителей Казани
18:32, сегодня
Российский актер пропал после каникул в Казани. Он собирался в Москву
17:56, сегодня
«Айдаштрассе» и «Эчпочмак»: россияне предлагают варианты названия ВСМ «Казань - Москва»
17:30, сегодня
Пьяный челнинец избил мужчину, лежащего на асфальте
16:32, сегодня
В Татарстане женщина избила свою соседку до сотрясения мозга
16:31, сегодня
В РТ полицейские остановили машину, в которой находилось около 1 кг наркотиков
15:27, сегодня
В Казани мужчина убил своего гостя, обвинив в краже мяса
14:47, сегодня
В Татарстане молодых специалистов будут привлекать к тренерской работе «рублем»
14:37, сегодня
В Казани уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на треть превысил эпидпорог
14:10, сегодня
Казанцев оштрафовали за съемки клипа на песню Тимати
13:43, сегодня
«Смерть дежурит на дорогах»: авария в Татарстане унесла жизни трех человек, еще трое в больнице
12:36, сегодня
«Уехал вместе с местом ДТП»: Ассоциация АТП Татарстана просит ГИБДД пересмотреть местные нормы
11:11, сегодня
У жительницы Казани ночью отобрали рюкзак с вещами. Грабителя задержали «по горячим следам»
10:23, сегодня
В России снова дорожают сигареты
09:51, сегодня
Не рассчитал скорость: в РТ мужчина погиб в лобовом столкновении легковушек
09:46, сегодня
Садоводам Татарстана помогут отремонтировать водопровод и дороги
09:40, сегодня
Спасшийся от отчима-убийцы мальчик из РТ впервые после трагедии пошел в школу
09:28, сегодня
Шансов не было: два человека погибли в страшном ДТП в Татарстане
09:17, сегодня
Звала на помощь, никто не реагировал: в Челнах на женщину напали бродячие собаки
08:54, сегодня
Авария двух такси спровоцировала огромную пробку в Казани
07:53, сегодня
«Решают как в 90-х». Драка казанских водителей попала на видео
07:41, сегодня
«Осталось сбросить 1,5 кг». Хозяин кота Виктора рассказал, когда его питомец посетит Казань
19:00, 13.01.2020
Из горящей пятиэтажки под Казанью спасли 11 человек
18:39, 13.01.2020
Счетная палата РФ: строительство магистрали и жилья добавит Казани строительных отходов
18:04, 13.01.2020
Руководитель драматического театра LIBERTA: «Мы строим театр для людей»
18:02, 13.01.2020
Елка и ледовый городок в Казани будут стоять до весны
16:29, 13.01.2020
«Для России противостояние США и Ирана позитивно»: казанский политолог высказался о ситуации в мире
15:58, 13.01.2020
В выходные ночью в центре Казани будут перекрывать движение на одной из улиц
15:44, 13.01.2020
В РТ мужчина попытался ударить полицейского охотничьим ножом
15:27, 13.01.2020
Колл-центр МФЦ Татарстана «заговорил» по-татарски
15:14, 13.01.2020
В Нижнекамске мужчина трагически погиб на рабочем месте
15:05, 13.01.2020
Посмотрите на картинки: личностный тест, который расскажет о вас много нового
14:51, 13.01.2020
На трассе под Бугульмой перевернулась грузовая машина
14:34, 13.01.2020
За год в Казани цены на «однушки» выросли, а в Уфе - упали
14:04, 13.01.2020
Пенсионерка из РТ стала жертвой мошенников в надежде вернуть деньги за лекарства
13:34, 13.01.2020
В РТ алкоголь стал причиной поножовщины сразу в двух семьях
13:22, 13.01.2020
В РТ мужчина проник в чужой дом и прожил в нем три месяца
13:14, 13.01.2020
В Казани на Крещение организуют четыре купели
13:00, 13.01.2020
Абоненты Билайн провели Новогодние праздники в Интернете
12:45, 13.01.2020
В казанском аэропорту у гражданина Ирана нашли пистолетный патрон
12:11, 13.01.2020
Татарстанского «вора в законе» подозревают в управлении ОПГ из колонии
11:38, 13.01.2020
В Казани мужчина чуть не сгорел из-за «буржуйки» в автомобиле
11:02, 13.01.2020
У Казани появится «цифровой двойник»
10:23, 13.01.2020
Четыре «проблемных» дома в Казани достроят за счет федерального бюджета
09:30, 13.01.2020
Из-за снегопада Казань встала в 9-балльных пробках
09:23, 13.01.2020
В Нижнекамске произошел пожар на производстве деревянных поддонов
09:14, 13.01.2020
В Челнах пожарные вынесли из огня женщину
08:57, 13.01.2020
В Челнах порезавший соседа мужчина пытался сбежать через балкон
08:13, 13.01.2020
«Как не боятся…» Медведь на выгуле шокировал жителей Челнов
08:05, 13.01.2020
Казанские ученые работают над созданием искусственной конины
07:14, 13.01.2020
Во время драки жителю Казани отрезали кончик носа
07:07, 13.01.2020
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19:29, 12.01.2020
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15:12, 12.01.2020
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14:49, 12.01.2020
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Фото eco.tatarstan.ru

Татарстан подписал соглашение с федеральным оператором по обращению с токсичными отходами

Cегодня, 20:48 79 1 Автор: prokazan.ru

Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с "РосРАО". Оно подразумевает создание условий по безопасному и эффективному ресайклингу отходов и ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории республики.

В рамках пилотного проекта в Татарстане будут формировать современную инфраструктуру переработки отходов I-II классов, разрабатывать и внедрять проекты по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, а также развивать культуру рационального и ответственного обращения с отходами. 

"Предприятиям необходимо адаптироваться к современным требованиям обращения с отходами I-II классов, подготовить соответствующих специалистов, которые смогут эффективно обеспечивать деятельность с такими отходами. В этом плане крайне важно решение руководства Республики Татарстан первыми участвовать в проекте по созданию условий для безопасного обращения с отходами I-II классов уже с 2020 года. Мы готовы обеспечить предприятия республики в тестовом режиме доступом в новую систему для того, чтобы они смогли активно работать в отрасли рециклинга отходов. Кроме того, предприятия получат доступ к электронной площадке и уже сегодня смогут контактировать со сборщиками и переработчиками отходов для минимизации своих рисков вследствие некорректной работы с отходами. Уверен, Республика Татарстан и дальше останется флагманом в обеспечении благоприятной экологической обстановки для проживания наших граждан", - отметил Максим Корольков – первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "РосРАО".

Для справки: отходы I класса включают люминесцентные лампы, приборы с ртутью, гальванические электролиты, химические неликвиды; II класса -  аккумуляторы свинцового типа с электролитом, вторичное сырье нефтяной промышленности, различные кислоты.

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комментарии

Горожанин
0
14 января 2020
20:56
Миника послушать со смеху по мрешь. Ему в камеди клаб нужно...

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