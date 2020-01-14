Татарстан подписал соглашение с федеральным оператором по обращению с токсичными отходами

Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с "РосРАО". Оно подразумевает создание условий по безопасному и эффективному ресайклингу отходов и ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории республики.

В рамках пилотного проекта в Татарстане будут формировать современную инфраструктуру переработки отходов I-II классов, разрабатывать и внедрять проекты по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, а также развивать культуру рационального и ответственного обращения с отходами.

"Предприятиям необходимо адаптироваться к современным требованиям обращения с отходами I-II классов, подготовить соответствующих специалистов, которые смогут эффективно обеспечивать деятельность с такими отходами. В этом плане крайне важно решение руководства Республики Татарстан первыми участвовать в проекте по созданию условий для безопасного обращения с отходами I-II классов уже с 2020 года. Мы готовы обеспечить предприятия республики в тестовом режиме доступом в новую систему для того, чтобы они смогли активно работать в отрасли рециклинга отходов. Кроме того, предприятия получат доступ к электронной площадке и уже сегодня смогут контактировать со сборщиками и переработчиками отходов для минимизации своих рисков вследствие некорректной работы с отходами. Уверен, Республика Татарстан и дальше останется флагманом в обеспечении благоприятной экологической обстановки для проживания наших граждан", - отметил Максим Корольков – первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "РосРАО".

Для справки: отходы I класса включают люминесцентные лампы, приборы с ртутью, гальванические электролиты, химические неликвиды; II класса - аккумуляторы свинцового типа с электролитом, вторичное сырье нефтяной промышленности, различные кислоты.