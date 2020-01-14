В РТ разработаны меры по привлечению молодых специалистов к тренерской работе. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил министр спорта республики Владимир Леонов.

Как передает корреспондент ProKazan.ru, меры вводятся с 2020 года. В частности, единовременная денежная выплата молодым специалистам спортивных школ составит 20 тысяч рублей, размеры стипендий ведущим спортсменам вырастут на 20%. Также будут увеличены нормы для спортсменов на командировки и выезды на соревнования: заложен рост расходов на уровне 14-21%.

Напомним, что сегодня в Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма проходит пресс-конференция, на которой подводят итоги 2019 года и обозначают планы на текущий год. Участие в ней , в числе прочих, принимают министр спорта РФ Павел Колобков и президент Татарстана Рустам Минниханов.