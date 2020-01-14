В Авиастроительном районе Казани наряд вневедомственной охраны Росгвардии по РТ "по горячим следам" задержал грабителя, который вырвал из рук прохожей рюкзак с вещами.

Как рассказали в ведомстве, сигнал о происшествии поступил наряду УВО в два часа ночи. На улице Побежимова неизвестный отобрал сумку у 24-летней девушки. Несмотря на темное время суток, пострадавшая смогла запомнить приметы нападавшего и передать их росгвардейцам. Также она указала направление, в котором скрылся мужчина. Спустя некоторое время подозреваемого задержали около одного из домов на улице Гагарина. Им оказался 25-летний ранее судимый гражданин.

Рюкзак с документами, вещами и кошельком вернули хозяйке, задержанного передали полиции, возбуждено уголовное дело.