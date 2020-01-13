Казанские ученые работают над созданием искусственной конины

Ученые из Казани работают над созданием искусственной конины, мясо планируют вырастить из стволовых клеток в специальных инкубаторах. Первую котлету из культивируемой конины ожидают получить через три года, а кусковое мясо, созданное на продвинутом биопринтере, - через пять лет, сообщают «Известия».

Мясо планируют создавать в стерильной питательной среде, которая будет полностью защищена от вирусов и бактерий. На выбор продукта повлияли традиции Татарстана, говорят ученые. Отмечается, что для выращивания искусственного мяса не требуются антибиотики, что сделает продукт более безвредным.

Образцы мышечной ткани ученые забирают у молодых жеребят с помощью биопсии, после их помещают в инкубатор, специальная технология обеспечивает правильный температурный режим и подводит к биологическому материалу вещества, необходимые для роста клеток.

Авторы проекта также начали работать и над культивированием жировых клеток, без которых быстрорастущее мясо не станет вкусным. Сейчас они уже пытаются подсаживать их к мышечным. В итоге работы должен получится фарш, который уже может быть применен в кулинарии.

«Полученные продукты питания по вкусу будут практически неотличимы от произведенных в животноводческих хозяйствах», — цитирует издание директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберта Ризванова.