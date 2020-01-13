Во время драки жителю Казани отрезали кончик носа

В ночь с субботы на воскресенье, 12 января, рядом с одним из кафе на улице Космонавтов в Казани произошла драка, закончившаяся поножовщиной.

Двое мужчин выпивали в кафе, после вышли на улицу, где между ними произошел конфликт. Ничего лучше, чем решить проблему кулаками, подвыпившие парни не придумали.

В ходе драки один из оппонентов достал нож и ударил им по лицу второго мужчину. Тот лишился кончика носа, сообщает «Татарстан 24». Пострадавшему также был нанесен удар ножом в спину и руку.

Нападавший мужчина пытался скрыться, он выбросил нож во дворе. Сообщается, что полиция уже задержала его. Потерпевшего госпитализировали в 7-ю больницу.