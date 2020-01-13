В Татарстане мужчина насмерть замерз на крыльце дома

На крыльце жилого дома в деревне Новое Иванаево Новошешминского района Татарстана обнаружено тело мужчины. Погибшему было 54 года.

По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения, сообщает «Регион Online» со ссылкой на собственные источники. Не исключается, что погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В день гибели мужчина оставался ночевать в доме своего отца, проживавшего по соседству. У погибшего остались жена и дети.

Обстоятельства случившегося выясняются.