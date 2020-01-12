Министр здравоохранения Татарстана оказал помощь женщине в самолете

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков помог женщине, которая потеряла сознание в самолете. Об этом пишет телеграм-канал "Еду в Татарстан".

Известно, что Садыков был на борту самолета, летевшего по маршруту Дубай-Казань. Во время полета одной из пассажирок стало плохо, на вопрос бортпроводника, есть ли в салоне врач, откликнулся министр здравоохранения республики. С помощью кислородного баллона он привел женщину в чувство, позже она самостоятельно покинула самолет. В пресс-службе Минздрава РТ информацию подтвердили, сообщает "Татар-информ", а телеграм-канал "Татарский аналитик" утверждает, что из ОАЭ Садыков летел в эконом-классе.

Отметим, что Марат Садыков окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "педиатрия" и в течение 10 лет работал главврачом горбольницы №7. Минздрав РТ он возглавляет с 2018 года.