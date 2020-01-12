Под Казанью из-за пьяного водителя пострадало два человека

Два человека получили травмы в ДТП с участием нетрезвого автомобилиста. Авария произошла в поселке Осиново на улице Гагарина.

Столкнулись две машины - ВАЗ-2115 и "Черри Тигго". Водитель иномарки был в нетрезвом состоянии, сообщает "Татар-информ" со ссылкой на очевидцев происшествия. Они же рассказали, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, заявив, что смысла в этом нет, так как он и сам признает, что пьян.

В МВД РТ также подтвердили: по предварительным данным, автомобилист сел за руль в состоянии опьянения.