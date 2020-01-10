В феврале в Казани начнут строить тоннели второй ветки метро

Проходку тоннелей от станции "Улица Академика Сахарова" до станции "100-летия ТАССР" планируют начать в феврале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на гендиректора АО "Казметрострой" Марата Рахимова.

Сейчас ведется подготовка территорий и вынос коммуникаций, на проект первого этапа строительства, по словам Рахимова, уже есть положительное заключение Госэкспертизы. Протяженность тоннеля составляет более 2 километров, до конца года его закончить не успеют и не планируют, подчеркнул гендиректор "Казметростроя".

Ранее исполком Казани опубликовал сборник документов, в котором годом ввода в эксплуатацию первых 4-х станций второй линии метро был назван 2023. Однако Рахимов заявил, что за три года их возвести невозможно. Стоимость работ и сроки завершения пока неизвестны.