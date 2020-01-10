ProKazan.ru рекомендует

YouTube-канал "Секреты". Люди с биполярным расстройством. 18+

Парень и девушка с биполярным расстройством рассказывают о болезни без романтизма. Два человека на видео - как два примера крайних полярных состояний.

В комментариях пишут: "день в карете, год пешком". И, как мне кажется, это наиболее точное описание жизни тех, кто страдает биполяркой.

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Харпер Ли. Книга "Убить пересмешника". 16+

Роман считается одним из самых острых и скандальных для своего времени. Он рассказывает о повседневности захолустного американского городка 30-х годов. Социальное и расовое неравенство общества описывается с точки зрения восьмилетней девочки.

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Скриптонит. Клип "Похвастаться". 18+

Клип рассказывают историю, которая произошла на одной вечеринке. За происходящим зритель наблюдает словно в наркотическом угаре. Сюжет легко можно описать короткой фразой: наркотики — зло.

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Сериал "Дом с прислугой". 16+

В сериале рассказывают про супругов Тёрнер, у которых случилась беда — они потеряли трёхмесячного малыша. Дороти никак не может оправиться от трагедии, поэтому продолжает нянчить куклу и даже нанимает для этих целей няню, девушку Лиенн.

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Сериал "Дракула". 16+

Сериал стал переосмыслением вампирской классики. Сюжет разворачивается в 1897 году в Трансильвании и следит за тем, как легендарный вампир планирует нападение на Лондон.

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YouTube-шоу TED. "Что нам рассказали 83000 сканирований мозга". 16+

Даниэл Амен расскажет об ОФЭКТ, с помощью которого удалось получить 83000 снимка мозга. После 20 лет исследований, было обнаружено много интересных вещей.

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Сериал "Мессия". 18+

Остросюжетная драма c международным охватом исследует взаимоотношения религии, веры и политики. Она поведает о реакции современного мира на нового мессию Аль-Масиха — выходца с Ближнего Востока, чьё учение обрело армию последователей. Кто же он на самом деле: помазанник божий или опасный мошенник, угрожающий нынешнему миропорядку.

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