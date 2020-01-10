В Лаишевский районный суд поступило дело о крушении Boeing под Казанью

В Лаишевском районном суде будут рассматривать дело об авиакатарстрофе 2013 года под Казанью. Дело поступило в ведомство, однако дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, что Boeing 737 рухнул на землю при заходе на посадку в аэропорту Казани в ноябре 2013 года. Погибли 50 человек, в том числе все члены экипажа. СК РФ предъявил обвинения заместителю гендиректора авиакомпании "Татарстан" Валерию Портнову,шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину и руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову за нарушение правил безопасности и халатность, повлекшие по неосторожность смерть двух или более лиц.