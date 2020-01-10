Жители Татарстана меняют работу из-за стресса и стремления к большим зарплатам

Служба исследований компании HeadHunter рассказала о ситуации с работой в РТ за последние 10 лет.

По данным аналитиков компании, более половины опрошенных соискателей считают, что за последнее десятилетие искать работу в республике стало сложнее, особенно это коснулось представителей банковской и юридической сфер. При этом 40% респондентов из РТ за это время кардинально сменили профессиональную деятельность, в основном, это сотрудники научно-образовательной сферы и административного персонала.

Причинами, побуждающими татарстанцев менять работу, стали желание больше зарабатывать, а также стресс и профессиональное выгорание. При этом около 40% жителей РТ за последние 10 лет стали больше работать, треть опрошенных наоборот, предпочли уделять время личной жизни.

В целом, отрицательную оценку прошедшими 10 годам с точки зрения профессиональной деятельности дала только пятая часть опрошенных.