Казанец укусил кондуктора за требование оплатить проезд

В новогодние каникулы в Казани хулиган напал на кондуктора автобусного маршрута №45. Как рассказали в Ассоциации АТП РТ, мужчина крепкого телосложения зашел на остановке "Школа". Он предъявил кондуктору льготный проездной билет, однако, когда он уже был на валидаторе, кондуктор заметил, что карта принадлежит Тамаре - именно такое имя было указано на проездном.

Кондуктор пояснил, что он вежливо попросил мужчину оплатить проезд, так как пассажир не имеет право пользоваться чужим льготным проездным билетом. Пассажир платить отказался, его попросили покинуть автобус, в ответ на это мужчина ударил работника ПАТП в живот и челюсть, а также укусил. После этого нападавший выбежал из автобуса и скрылся. Кондуктор написал заявление в полицию и зафиксировал побои.

Председатель Ассоциации перевозчиков подчеркнул, что в салоне автобуса ведется видеозапись, поэтому дирекция предприятия не сомневается, что хулигана найдут.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: "Каждый десятый льготник – это псевдо-льготник. Пассажир пытается проехать на общественном транспорте по документу, который ему не принадлежит. Перевозчик имеет право такой документ изъять. Уважаемые пассажиры, если Вы видите, что против кондуктора кто-то решил совершить противоправные действия, не оставайтесь равнодушными! Ведь это чей-то отец, мать, сын, дочь, брат или сестра".