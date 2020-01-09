На содержание парков и скверов Казани в 2020 году потратят четверть миллиарда

На содержание парков и скверов города, памятников, а также лесопарка "Лебяжье" в этом году потратят порядка 257 миллионов рублей. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.

Перечень работ включает в себя уход за растительностью, дорожками и малыми архитектурными формами, содержание детских и спортивных площадок, их текущий ремонт и другие задачи. Всего в списке - 123 парка и 76 памятников города.

Согласно документам, размещенным на портале, целями обозначенных работ являются "создание благоприятных условий для отдыха населения, сохранение зеленых насаждений, недопущение ослабления, улучшение их внешнего вида". Подрядчиков обязуют выполнять их безопасно для жителей Казани, а также не мешая автомобильному и пешеходному движению. В случае необходимости его перекрытия исполнитель обязан согласовать действия с соответствующими органами.

Отметим, что в 2019 году размер аналогичной закупки составил 87, 7 миллионов рублей.