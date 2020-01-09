Еще одна жертва пожара: в Татарстане в сгоревшем доме нашли труп мужчины

Накануне в 23:07 в МЧС РТ по системе "112" поступило сообщение о возгорании в жило доме в селе Сюндюково Тетюшского района.

Как пояснили в ведомстве, спасатели прибыли на место спустя 18 минут, в это время огонь охватил весь частный дом и надворные постройки. В 23:36 пожар локализовали, еще спустя 12 минут открытое горение было ликвидировано. Сегодня, 9 января, около 7 часов утра во время разборки строительных конструкций дома было найдено тело мужчины предположительно 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что накануне в Татарстане произошли еще два пожара: в одном из них погиб мужчина, в другом погибла женщина, пострадали двое мужчин.