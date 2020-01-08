8 января в казанском парке имени Горького состоялось театральное представление "Холодное сердце".

Спектакль поставлен по мотивам мультфильма "Холодное сердце 2". Интерактивная программа позволила детям принимать участие в шоу. После окончания спектакля маленьких зрителей ждали танцы и игры.

В постановке играют актеры из компании детских праздников "Юникидс". В организации шоу участвует Дирекция парков и скверов Казани.

Театральное представление "Холодное сердце" можно посмотреть в 16 часов на бульваре по улице Фучика.