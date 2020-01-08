7 января нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков в прямом эфире разбил видеокамеру телекомпании TSN, которая, по мнению некоторых болельщиков, послужила причиной поражения россиян в финале чемпионата по хоккею в Чехии.

Во время финальной игры молодежного чемпионата мира по хоккею хоккеист канадской сборной, попытавшись вбросить шайбу из своей зоны, направил ее за пределы хоккейной площадки. По правилам хоккея совершенное действие считается нарушением и карается двухминутным удалением. Но в полете шайба стукнулась о видеокамеру компании TSN и только после этого покинула пределы площадки.

Судьи приняли решение не удалять канадского хоккеиста, воспользовавшись пунктом правил 135.5 IIHF, в котором сообщается:

"На хоккеиста, который поднимает шайбу в зоне защиты и направляет ее в табло или в любой объект над ледовой площадкой, в результате чего происходит остановка матча, штраф не налагается".