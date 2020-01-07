Минниханов исполнил новогоднюю мечту еще одного ребенка

7 января президент Республики Татарстан Рустам Минниханов осуществил новогоднюю мечту еще одного ребенка. На этот раз президент исполнил желание Айгуль из Чистополя. Девочка мечтала побывать на игре "Ак Барса", и Минниханов вручил ей заветный билет на игру "Ак Барса" против "Металлурга".

Напомним, глава РТ снял открытку, в которой было написано желание девочки, с елки на церемонии награждения победителей конкурса "Руководитель года". Минниханов уже исполнил новогодние желания нескольких татарстанцев: Амирхана из Казани, Даниса из Елабуги, Кирилла из Нурлата.