Казанцы рискуют заразиться вирусом через Whatsapp

По данным портала gizchina.com, злоумышленники рассылают под видом поздравлений с Новым годом ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами. Переход по ссылке с любого устройства, грозит передачей хакерам доступа к личным данным пользователей.

«Пользователи будут также подвергаться инвазивной рекламе и будут вынуждены предоставлять конфиденциальные личные данные или регистрироваться для подписки на нежелательные услуги»

Риску подвержены смартфоны на Android и iOS.

Напомним 18 декабря стало известно о новой уязвимости в работе WhatsApp. Так, пользователи приложения могли блокировать работу мессенджера на устройствах людей, с которыми они были в одном групповом чате.