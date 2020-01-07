Сегодня «Ак Барс», в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сыграет против магнитогорского «Металлурга» в Казани. Пока казанцы продолжают лидировать в Восточной конференции КХЛ, а клуб из Магнитогорска борется за место в плей-офф.

На льду в качестве соперников вновь сойдутся Данис Зарипов и Сергей Мозякин

Ранее капитан «Ак Барса» Данис Зарипов играл в «Металлурге» в одном звене с Сергеем Мозякиным и побеждал в Кубке Гагарина. Вернувшись в Казань, Зарипов вновь выиграл главный трофей КХЛ в 2018-м году. Сегодня звезды российского хоккея вновь сыграют друг против друга.

Напомним, что в последнем матче этих команд «Ак Барс» проиграл уральцам на выезде со счетом 0:1 – по буллитам.