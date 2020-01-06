На девушку из Казани напала администратор московского отеля

На Асию Рахматуллину из Казани напала администратор московского отеля Kutuzov House, сообщает телеграм-канал Mash. Девушка рассказала, что в описании номера при бронировании было указано, что в отеле можно готовить самостоятельно. Однако в гостинице ей такую услугу предоставить отказались.

Администратор отеля порвала бухгалтерские документы и с помощницей напала на Асию. Девушка говорит, что ее вещи выставили на выход и разбили ей мобильный телефон. Асия Рахматуллина подала заявление в полицию.

«Мне администратор отказал в услуге, которая была указана в сервисе Booking. Там было сказано, что я смогу пользоваться кухней. И когда я заехала, я практически сразу спросила – можно же готовить у вас будет. Мне сказали «нет». И дальше на мои вопросы все комментарии были в виде крика и оскорблений и последующей драки».

Девушка заявила, что утром после нападения почувствовала сильную боль в руке, также обнаружила ссадинs. Она намерена добиться возмещения ремонта или покупки нового телефона и выплаты моральной компенсации.