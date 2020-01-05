В аварии в Татарстане пострадали пять человек, трое из них дети

Сегодня, 5 января, в полдень на 41-м километре автодороги Актаныш – Поисево в Актанышском районе республики произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь со стороны деревни Зубаирово по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и столкнулся с Kia Rio.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, в аварии пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.

«Один человек получил травмы средней степени тяжести, а остальные небольшой степени тяжести», - сообщили в пресс-службе МВД РТ.