Вашего ребенка невозможно оторвать от YouTube, и блогеров он слушает гораздо внимательнее педагогов? Увы, но это обыденная реальность, от которой из-за прогресса никуда нам не деться. Минус такого развития событий лишь в том, что ребенок не всегда фильтрует контент, а родители не контролируют потребляемое видео, который малыш нашел в сети.

Одним из самых востребованных среди детей жанров видео считается “Let’s play”. В нём дети играют в разные игры, к примеру “Minecraft”, записывают этот процесс на видео со своими не всегда цензурными комментариями в процессе, а после выкладывают это в есть. Проблема здесь в отсутствии пользы из получаемой информации, ну и большого количества ненормативной лексики.

На фото: пример превью let's play видео

Безусловно, среди всего этого большого разнообразия есть и вполне годный контент. Дети в нём чему-то учатся, и всё это подано в игровой форме, что ребенку очень нравится.

Не так давно я нарвался на очередное такое детское шоу, если быть точнее “Сеня ШОУ”. В нём очень эмоциональный и весёлый заяц общается со своим другом и учится вместе с юным поколением делать различные поделки и научные эксперименты.

Но каково было моё удивление, когда выяснилось, что этот проект делает анимационная студия из Казани “FILMFAY”, которая ранее была известна анимационным контентом для взрослой аудитории. Чтобы узнать, как появился казанский Сеня, мы встретились с руководителем этой студии Даниилом Fay и задали ему несколько вопросов касаемо нового витка в творчестве.

На фото: Даниил FAY - руководитель анимационной студии "FILMFAY"

Интервью

Почему ты решил стать мультипликатором?

Обычно на этот вопрос я рассказываю историю о том, что в городе, в котором я родился (г.Ташкент) в начале 90-ых российское телевидение работало только по вечерам с 18 до 21:30 и в воскресенье утром и вечером по паре часов. Все остальное время просто российское ТВ было отключено. Это время, когда ни кабельного тв, ни видеомагнитофонов не было в постсоветских семьях. А вот в воскресенье (единственный день в неделю для жителей Ташкента) на канале ОРТ (сейчас Первый канал) рано утром можно было увидеть американские мультфильмы: Чип и Дейл, Дятел Вудди, Утиные истории и другие. Тогда я учился в начальной школе-лицее, где мы учились с 8 утра до 16 дня 6 дней в неделю и отоспаться была единственная возможность в воскресенье. Как любой ребёнок я очень любил смотреть мультфильмы и не смотря на недосып я «приползал» каждое воскресенье к телевизору и включал ОРТ. Смотрел полусонными глазами, зевал и думал, вот вырасту- сам буду рисовать мультики для себя и буду смотреть их когда захочу. Так я и стал мультипликатором!

Есть мечта о полном метре?

Конечно есть! Даже есть синопсис полного метра (краткое содержание). Сейчас наша анимационная студия FILMFAY делает мульт-короткометражку под названием «КОТ КАЗАНСКИЙ», развив которую можно будет снять полнометражный фильм. Полный метр- это сложно, долго и очень дорого, но мы к этому идём.

Ты всегда делал контент на взрослую аудиторию, теперь появился Сеня. Как это произошло, откуда он взялся?

Я бы сказал, что мы делали разные проекты и детские тоже. Например мультфильм для дошкольников «Салават Купере». А «СЕНЯ ШОУ» появилось очень естественно. Много моих ровесников с детьми 3-5 лет постоянно меня просили, чтобы наша студия сделала что-то доброе, веселое и одновременно полезное. Вот на стыке веселья, добра и пользы родился Сеня и «СЕНЯ ШОУ». Надеемся дети и их родители полюбят нашего оранжевого кролика.

Тебе часто говорили критики, что твои мульты кислотные? Как ты реагируешь на такие высказывания и что считаешь сам?

Нет. Совсем не часто. Вот картины мои да, некоторые «кислотные». А мультфильмы совсем нет.

Назови свой самый безумный поступок, который ты сделал ради творчества. Возможно, это была какая-то материальная жертва?

Я стараюсь не делать безумные поступки, да и что считать безумием!? Открыть студию анимации, когда-то давно, когда я даже слово «синопсис» не знал, не говоря уже о том, что не умел эти синопсисы писать- это считается безумием?

Ты доволен детским мульт-контентом, который сейчас появляется в сети и на телевизоре?

Я всегда и всем доволен. Ну пожалуй, что только погода меня может раздражать. Холодная погода! Хочу жить в вечном лете, я ж, как не крути, с Ташкента. А контент в сети и на телике разный. Есть очень крутые и интересные вещи, а есть откровенная «муть». Я наверное не удивлю, но он (контент) должен быть разным и является разным, а вот что конкретно смотреть можно конкретному ребёнку определяет только его родитель!

Что общего между тобой и твоим новым персонажем Сеней?

Общего?! Ты про характер?! Не знаю, что общего. Над «СЕНЯ ШОУ» трудится от 5 до 8 человек над каждым выпуском и каждый из нас вносит что-то своё. Кто-то управляет куклой, кто-то пишет сценарий,кто-то озвучивает, а кто-то как звукорежиссёр! Есть также кто монтирует и кто выкладывает в сеть и другое. Поэтому мы все понемногу родители Сени и каждый из нас вносит частицу себя. Например, в первых выпусках про ракету и снежинку в кадре появляются руки, которые делают поделку, так это мои руки. А вот голос не мой. Наша главная задача быть интересным детям, а родители чтобы видели пользу в нашем проекте. Уверен, что мы от выпуска к выпуску будем меняться, экспериментировать. Менять хронометраж, менять динамику, вводить и выводить других персонажей, менять озвучку и многое другое, так как мы этот проект делаем не для тв или при стороннем финансировании, мы это делаем в первую очередь для детей и немножечко для себя! С наступившим Новым годом и приятного просмотра.