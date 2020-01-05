В Татарстане воспитательница грубо толкнула ребенка во время репетиции новогоднего утренника

В социальных сетях появилось видеозапись из детского садика №8 в Арске. На кадрах воспитательница грубо толкает ребенка во время репетиции детского утренника. После этого женщина усадила мальчика за парту, на видео слышно, что малыш плачет.

Прокуратура начала проверку по данному факту. Воспитательница детского сада уволена 28 декабря, кроме того, расторгнут договор с музыкальным работником. Заведующую детским садом отстранили от служебных обязанностей в связи с расследованием, сообщает «Казанский репортёр».

«А если бы не было видео, и это просто на словах рассказали, никто бы не поверил, и все остались на своих местах, как ни в чем не бывало. В который раз убеждаюсь, что при нынешней жизни нужно снимать всё, чтобы потом можно было что-то доказать», - пишут местные жители в социальных сетях.

«Уволить мало, она нанесла физические и нравственные страдания ребенку, нанесла побои, должна понести уголовную ответственность, а не просто уволиться, чтобы потом работать в другом саду и так же поступать с детьми».

«Судя по тому как ребенок на корячках пополз под стол прятаться это не первый раз».