В Рождество в Казани пустят дополнительные ночные маршруты

В ночь на Рождество в Казани пустят дополнительные маршруты. После окончания праздничной службы в 2:30 горожан будут ждать автобусы на площади Тысячелетия и на остановке «Центральный стадион». Уехать во все районы города можно будет на маршрутах №6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 91, также будет работать троллейбус, следующий по маршруту №2.

Рождественские богослужения начнутся 6 января. Так в 7.30 6 января митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит Божественную литургию в Успенском Зилантовом женском монастыре по адресу Архангельский переулок, 1. В 17.00 он возглавит всенощное бдение в Духосошественском храме по адресу улица Туфана Миннуллина, 21.

7 января глава Татарстанской митрополии совершит Божественную литургию в Петропавловском соборе на улице Мусы Джалиля, 21. Богослужение начнется в 8.30. Вечером в этот день митрополит Феофан совершит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Она начнется в 17.00.