В Казани молодой водитель за рулем Jaguar устроил гонки с полицией. Парень не подчинился требованиям экипажа ГИБДД остановиться и пытался скрыться. Он несколько раз пересекал проезжую часть на красный свет и едва не спровоцировал аварию.

Как сообщает телеканал «Татарстан 24», остановился водитель только тогда, когда в автомобиле закончился бензин. После этого парень пытался убежать, но его задержали.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, хотя заявил, что он не пил. Сейчас выясняется, был ли в курсе владелец дорогой иномарки о том, что молодой парень сел за руль его авто.