Электронная запись в российские детсады станет проще

В России упросят процедуру электронной записи в детсады. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Согласно подписанным президентом РФ поправкам в закон об образовании, общая очередь будет формироваться с использованием данных региональных информационных систем путем распределения. Это гарантирует равный доступ к системе всех граждан страны вне зависимости от региона, где они проживают.

Родители смогут получить сведения о номере заявления, статусе и прочую предусмотренную законодательством информацию на едином федеральном или на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

В федеральную систему из регионов будут поступать, в частности, данные о численности ребят в детсадах, а также количестве тех, кто нуждается в получении мест; о самих дошкольных учреждениях.