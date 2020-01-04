Казанцы помогли водителю такси, застрявшему на трамвайных путях

В социальных сетях появился видеоролик, на котором группа парней выталкивает машину такси с трамвайных путей. Как утверждает автор видео, ролик был снят в Казани.

На кадрах видно, что автомобиль застрял на рельсах и не мог самостоятельно выехать, на помощь пришли мужчины, которые вместе и вытолкали машину. При этом съемка велась, судя по всему, из окна общественного транспорта, а впереди на путях стоял трамвай.

"Какие добрые и отзывчивые жители в нашем замечательном городе"

"на самом деле они просто бы домой не попали, если бы бездействовали".

"я думаю в основном пассажиры трамваев толкали, что бы дальше продолжить движение" - предположили комментаторы.

Порцию негатива пользователи соцсетей отправили и в адрес самого таксиста:

"Замучили эти таксисты ездить не могут всем мешают, по на берут по объявлению, нет у меня к ним уважения".

"Идиоты. Пусть своим звонит. *** ещё этот мусор вытаскивать. Наглел вот и сам попал"

"Когда перестанут залезать на трамвайные пути? Сколько из-за них водители трамваев мучаются" - пишут горожане.

Напомним, ранее мы писали о массовом ДТП в Казани: в него попали сразу 5 машин.