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14:51, 03.01.2020
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Фото pixabay.com

В Казани парень убил сожительницу и рассказал об этом маме

Cегодня, 08:30 1052 5 Автор: prokazan.ru

Утром 2 января экипаж Росгвардии, патрулировавший территорию Ново-Савиновского района, получил сообщение о происшествии со смертельным исходом в одной из квартир города.

 Как пояснили в ведомстве, на номер 112 позвонила женщина и рассказала о трагедии. По ее словам, с женщиной связался сын, он сообщил, что во время ссоры нанес смертельные удары своей сожительнице, от которых юная девушка скончалась. 

Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы обнаружили труп девушки 1996 г.р. с признаками насильственной смерти и задержали подозреваемого на месте преступления. Задержанный мужчина 1991 г.р. передан сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий. Возбуждено уголовное дело.

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комментарии

Русский обыватель
4
04 января 2020
09:06
В прошлой жизни я был красивой мексиканской девушкой которая делала лучший в городе кончитос за два буритос.
Горожанин
0
04 января 2020
09:12
Ага ты зачем шифруешься? Даунито? Мексиканский?
В ответ на комментарий пользователя
В прошлой жизни я был красивой мексиканской девушкой которая делала лучший в городе кончитос за два буритос.
Развернуть
Горожанин
0
04 января 2020
09:24
Пить надо меньше.
Злой Черемис
0
04 января 2020
09:37
Надо на бутылках нарисовать мерки.Верхняя веселая рожа,средняя- нож,нижняя-смерть с косой.
Горожанин
0
04 января 2020
09:45
Какая уж юная, 24 года

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