В Казани парень убил сожительницу и рассказал об этом маме

Утром 2 января экипаж Росгвардии, патрулировавший территорию Ново-Савиновского района, получил сообщение о происшествии со смертельным исходом в одной из квартир города.

Как пояснили в ведомстве, на номер 112 позвонила женщина и рассказала о трагедии. По ее словам, с женщиной связался сын, он сообщил, что во время ссоры нанес смертельные удары своей сожительнице, от которых юная девушка скончалась.

Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы обнаружили труп девушки 1996 г.р. с признаками насильственной смерти и задержали подозреваемого на месте преступления. Задержанный мужчина 1991 г.р. передан сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий. Возбуждено уголовное дело.