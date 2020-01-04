Порядка полутысячи земельных участков в Казани и Зеленодольском районе снова зарезервированы под строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Казань". Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина республики.

Всего резервированию подлежат 595 участков на срок до 3 лет; собственники ограничены в возможностях строительства на участках жилья, культурно-бытовых и производственных объектов, а также проведения различных земельных работ.

Напомним, что ВСМ между столицами России и РТ планировали начать строить в первой половине 2020 года.