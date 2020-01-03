На ледовой переправе на Волге прошли тренировочные ДТП и теперь ее откроют

4 января с 6.00 откроется движение по двум ледовым переправам на реке Волга – по маршруту Аракчино - Верхний Услон и Зеленодольск - Нижние Вязовые, сообщает МЧС РФ по РТ.

Такое решение было принято сегодня по итогам технического освидетельствования. На разных участках ледовой дороги толщина природного панциря составляет от 25 до 35 см, что позволяет организовать проезд автотранспорта весом до 2 тонн. Вопросы обеспечения безопасности решены полностью.

Сначала инспекторы ГИМС провели проверку готовности к работе организацию, которая обслуживает маршрут переправы Аракчино-Верхний Услон. Ответственная за работу переправы организация должна иметь на дежурстве обученных спасателей. Но самое главное условие для открытия – наличие льда, толщиной не менее 20 см. Проверка показала, что эксплуатирующая организация выполнила все необходимые условия, замеры толщины льда также позволяют начать движение по ледовой дороге легковых автомобилей, массой до 2 тонн, - подвел итоги технического освидетельствования Юрий Венедиктов.

Эта ледовая переправа длиной 3200 м даёт возможность автомобилистам сократить путь из Казани до Верхнего Услона на 50 км. Выигрывают «частники» и по времени, ведь на путь по «ледовой» дороге они затрачивают всего от 10 до 15 минут.

Для безопасности на переправе есть спасательные средства: конец Александрова, спасательный круг, багор и аварийный материал. Имеется пункт обогрева и КПП, где сидит наблюдатель и смотрит за ледовой обстановкой.

После чего, комиссия ГИМС отправилась в Зеленодольский район для проверки готовности ледовой переправы на участке Зеленодольск-Нижние Вязовые. Открытие движения на этом участке через Волгу намечено на 4 января с 6:00.

Таким образом, на данный момент в Республике Татарстан техническое освидетельствование прошли три ледовые переправы. Напомним, что 2 января было открыто движение на льду реки Кама на участке Покровское-Красный ключ.

По окончании процедуры технического освидетельствования на ледовой переправе Зеленодольск-Нижние Вязовые была проведена совместная тренировка по привлечению сил и средств для ликвидации происшествия на этом участке ледовой дороги. По легенде учений, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал за границы ледовой трассы, в результате чего машина частично провалилась под лед, имеется пострадавший.

Ликвидацией последствий условного ДТП занимались сегодня сотрудники Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона совместно с работниками, которые обслуживают данную ледовую переправу. В специальном учении приняло участие около 20 человек и 6 единиц техники.

Заключительный этап учений - извлечение частично провалившегося под лед автомобиля. Этим занимались работники ледовой переправы с привлечением трактора и иной техники.