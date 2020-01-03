«На нас большая ответственность»: почему за вывоз мусора в 2020 казанцы будут платить больше

В 2020 году тариф на вывоз мусора в Татарстане вырастет на 4%, заявил генеральный директор ООО «Управляющая компания «ПЖКХ» Сергей Богатов.
«Татарстанский тариф является одним из самых низких в России, и ответственность на нас лежит гораздо большая. При более высоком тарифе можно закупать новую мусоровывозящую технику, обновить контейнеры, и на инфраструктуру останутся деньги. Нам же приходится искать компромисс между соблюдением рамок бюджета и выполнением тех обязательств, которые возложены на компанию как на регионального оператора», — сказал Богатов в интервью «РБК Татарстан».
Напомним, что в Казани мусорные контейнеры могут оснастить датчиками заполняемости.
комментарии
Так не только казанцы, а все татарстанцы.
А то по заголовку можно не так понять.